Мать погибшего участника СВО пожаловалась на овец, гуляющих по кладбищу в Анапе "Прямой наводкой идут на кладбище": в Анапе овцы топчут могилу участника СВО

Москва12 ноя Вести.Мать погибшего участника СВО рассказала, что на кладбище, где похоронен ее сын, гуляют овцы, оставленные хозяевами без присмотра. Она поделилась проблемой в группе "Подслушано в Анапе" в соцсети "ВКонтакте".

По словам женщины, стадо объедает цветы и повреждает венки.

Вчера после посещения могилы у меня была просто истерика. Там был кошмар. Я снова пошла к хозяевам, но мои просьбы остались без результата сообщила она

Мать сняла на видео животных, которые, по ее словам, "прямой наводкой идут на кладбище".

Несколько дней назад, 9 ноября, женщина обратилась к участковому, потом связалась с администрацией Приморского сельского округа и посетила администрацию Анапы. Ее также записали на прием к представителям управления агропромышленного комплекса.