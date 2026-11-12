Москва12 нояВести.Мать погибшего участника СВО рассказала, что на кладбище, где похоронен ее сын, гуляют овцы, оставленные хозяевами без присмотра. Она поделилась проблемой в группе "Подслушано в Анапе" в соцсети "ВКонтакте".
По словам женщины, стадо объедает цветы и повреждает венки.
Вчера после посещения могилы у меня была просто истерика. Там был кошмар. Я снова пошла к хозяевам, но мои просьбы остались без результатасообщила она
Мать сняла на видео животных, которые, по ее словам, "прямой наводкой идут на кладбище".
Несколько дней назад, 9 ноября, женщина обратилась к участковому, потом связалась с администрацией Приморского сельского округа и посетила администрацию Анапы. Ее также записали на прием к представителям управления агропромышленного комплекса.