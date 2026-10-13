Юная пастушка сорвалась с горы в Туве В Туве погибла 8-летняя девочка, пасшая овец в горах

Москва13 окт Вести.В Туве расследуют обстоятельства гибели 8-летней девочки.

Трагический инцидент произошел 11 октября в Барун-Хемчикском районе. Потерпевшая и ее законный представитель пасли овец рядом с городом Ак-Довурак. В какой-то момент девочка приблизилась к краю обрыва и сорвалась вниз, получив несовместимые с жизнью травмы. Ребенка доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

По данному факту следователем Барун-Хемчикского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Тыва организовано проведение процессуальной проверки сказано в сообщении

По ее результатам будет принято процессуальное решение.