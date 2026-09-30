Мать раненного в Трубчевске подростка рассказала об осколке в голове сына Состояние подростка, раненного в Трубчевске, оценивается как крайне тяжелое

Москва30 сен Вести.17-летний юноша, который получил серьезное ранение головы в результате атаки беспилотника в Трубчевске Брянской области, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила "Известиям" его мать Наталья.

Осколок вошел в затылочную часть и остановился возле лба. Ничего сделать нельзя сказала она

Подруга парня Ксения добавила, что его, как ожидается, перевезут на лечение в Москву.

Ранее об этом же сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, в Брянской областной больнице, куда госпитализировали пострадавшего, была проведена консультация со специалистами Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. После нее было принято решение о транспортировке юноши в федеральную клинику.

Со своей стороны, Ксения рассказала, что при атаке пострадали еще несколько ее знакомых, в частности, двоих отвезли в больницу с контузиями.

В результате атаки БПЛА в Трубчевске 30 сентября ранения получили 12 человек, 9 из которых – студенты.

СК возбудил уголовное дело о теракте.