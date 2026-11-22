Мать задержали в США за то, что настояла на операции для здорового сына

Мать с синдромом Мюнхгаузена задержали, обвинив в жестоком обращении с сыном Мать задержали в США за то, что настояла на операции для здорового сына

Москва22 ноя Вести.29-летнюю американку Эмили Гусман задержали в США за то, что она настояла на хирургической операции для своего здорового сына. Женщина 175 раз за два года водила ребенка на прием к врачам, жалуясь, что он отказывается принимать пищу, сообщает журнал People.

Медики диагностировали у ребенка синдром избегания/ограничения приема пищи и редкое врожденное заболевание. 1 октября пациенту установили гастростому — трубку для кормления. Врачи пояснили, что не стали бы проводить вмешательство, если бы знали, что ребенок питается нормально.

Гусман на допросе подтвердила, что намеренно скрывала от медиков реальный аппетит ребенка отмечает издание

Она боялась, что ее заподозрят в халатном отношении к сыну и сообщат об этом в органы опеки.

Случай с Гусман объясняется синдромом Мюнхгаузена по доверенности. Синдром Мюнхгаузена — тяжелое психическое расстройство, при котором человек сознательно симулирует, преувеличивает или искусственно вызывает у себя, а в данном случае у своего сына, симптомы физических или психических заболеваний.

Следствие предъявило обвинения в жестоком обращении с ребенком его матери. Также обвинения предъявлены ее 47-летнему мужу и 32-летней соседке, живущей с ними в одном доме. Сейчас мальчик помещен в приемную семью. По словам попечителей, проблем с едой у него нет.

Ранее доктор Мясников объяснил, что такое синдром Мюнхгаузена.