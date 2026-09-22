В США судят родителей погибшего 8-летнего мальчика, его тело нашли в морозилке

Морили голодом и держали в цепях: в США судят родителей погибшего школьника В США судят родителей погибшего 8-летнего мальчика, его тело нашли в морозилке

Москва22 сен Вести.В калифорнийском Комптоне начались слушания по делу об убийстве 8-летнего мальчика Исайи. Следствие обвиняет его мать, отца и бабушку в пытках и жестоком обращении. Об этом пишет газета The Mirror.

Тело мальчика нашли в октябре 2025 года в морозильной камере семейного дома. Оно было завернуто в пищевую пленку. Свидетель рассказал, что видел, как мать ударила Исайю. Мальчик упал, получив травму головы. При этом также присутствовала бабушка ребенка.

Женщины испугались и не стали звонить в экстренные службы. Они обернули тело ребенка пищевой пленкой, а затем купили холодильную камеру, чтобы спрятать в ней тело погибшего ребенка.

Именно об этой услуге они собирались меня попросить. Попросить помочь им избавиться от тела сказал свидетель, друг отца мальчика

Издание пишет, что в семье отмечались случаи жестокого обращения и даже насилия. Родители морили мальчика голодом и держали его на цепи. Матери, отцу и бабушке грозит от 32 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее стало известно о семейной паре из Флориды, которая держала приемную дочь взаперти. Супругов обвинили в жестоком обращении. Девочка подвергалась насилию на протяжении почти трех лет, в то время как родные дети пары жили в обычных условиях.