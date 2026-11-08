Москва8 нояВести.Калифорнийский суд обязал американку выплатить семье, где ребенок болен аутизмом, восемь миллионов долларов. Женщина жаловалась на громкие крики ребенка во дворе. Об этом пишет New York Post.
Мать-одиночка Серена Арвайо поселилась с сыном Эзекилем в городе Сан-Хосе. Соседка подала на них в суд за нарушение общественного порядка. Женщина была недовольна тем, что мальчик издает громкие звуки и мешает ей работать. Суд отклонил иск соседки, а после Арвайо подала встречную претензию.
В суде мать заявила, что ее сын, который имеет диагноз "аутизм третьей степени", и она сама получили эмоциональный вред. Также Арвайо доказала, что ответчица считала ребенка "помехой обществу". Также семье пришлось съехать из арендованного жилья в Сан-Хосе из-за тяжбы с соседкой. Суд присяжных встал на сторону семьи Арвайо.