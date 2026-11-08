Женщина, жаловавшаяся на ребенка с аутизмом, оштрафована судом США на $8 млн Суд в США обязал женщину выплатить $8 млн за оскорбление ребенка с аутизмом

Москва8 ноя Вести.Калифорнийский суд обязал американку выплатить семье, где ребенок болен аутизмом, восемь миллионов долларов. Женщина жаловалась на громкие крики ребенка во дворе. Об этом пишет New York Post.

Мать-одиночка Серена Арвайо поселилась с сыном Эзекилем в городе Сан-Хосе. Соседка подала на них в суд за нарушение общественного порядка. Женщина была недовольна тем, что мальчик издает громкие звуки и мешает ей работать. Суд отклонил иск соседки, а после Арвайо подала встречную претензию.

В суде мать заявила, что ее сын, который имеет диагноз "аутизм третьей степени", и она сама получили эмоциональный вред. Также Арвайо доказала, что ответчица считала ребенка "помехой обществу". Также семье пришлось съехать из арендованного жилья в Сан-Хосе из-за тяжбы с соседкой. Суд присяжных встал на сторону семьи Арвайо.