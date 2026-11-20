Математик Альпеге заявил, что доказал "задачу тысячелетия" с помощью Claude Исследователь Anthropic заявил, что доказал гипотезу Римана с помощью ИИ

Москва20 ноя Вести.Математик из США, исследователь компании Anthropic Левент Альпеге заявил на своем сайте, что нашел с помощью модели искусственного интеллекта (ИИ) Claude доказательство одной из математических "задач тысячелетия" - гипотезы Римана.

Гипотеза Римана входит в список "Семи задач тысячелетия", за решение которых предусмотрена награда в миллион долларов. Она сформулирована в 1859 году.

Я считаю, что мне удалось совместно с Claude найти доказательство гипотезы Римана. Более того, этот метод легко распространяется значительно дальше и позволяет решить так называемую обобщенную гипотезу Римана. Я также рассчитываю, что при дальнейшем изучении удастся доказать и расширенную гипотезу Римана написал он

Текущая версия доказательства, по словам Альпеге, является "невероятно длинной". Поэтому он надеется, что ее удастся упростить. В связи с этим математик опубликовал ссылку на архив с версией доказательства, написанной на языке программирования Lean.

Гипотеза Римана - математическая гипотеза, сформулированная немецким математиком Бернхардом Риманом. Она касается закономерностей распределения простых чисел среди натуральных чисел.

Ранее старший вице-президент Сбербанка Антон Фролов заявил, что другая "задача тысячелетия" - система дифференциальных уравнений Навье-Стокса - в большей мере решена математиками. Основную часть решения ученые составили сами, в то время как ИИ-система от компании Open AI лишь помогала им его закончить на последнем этапе, подчеркнул Фролов.