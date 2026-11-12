Москва12 ноя Вести.Математик-затворник Григорий Перельман, 87-летняя мама которого умерла в октябре, организовал похороны без чьей-либо помощи, рассказали KP.RU соседи ученого по старой панельке в районе Купчино в Санкт-Петербурге.

Ходили слухи, что ради организации траурной церемонии к нему из Швеции приехала младшая сестра, но местные говорят, что ученый справился сам и стойко держится говорится в материале

Соседи признали, что Григорий Яковлевич тяжело переживает утрату, но старается не падать духом. Они обещали поддержать его в случае необходимости.

При этом, по информации издания, у Перельмана накопился долг по коммунальным платежам в размере 35 тысяч рублей.

Математик, известный тем, что решил одну из семи задач тысячелетия и отказался от миллиона долларов, живет затворником много лет. В середине июня ему исполнилось 60 лет.