Москва12 ноя Вести.Мать всемирно известного математика Григория Перельмана ушла из жизни в возрасте 87 лет, пишет Mash.

По сведениям издания, Любовь Лейбовна скончалась больше месяца назад, и ученый, который около 10 лет прожил с ней в квартире в Петербурге, практически совсем перестал выходить из дома.

Сообщается, что для организации похорон и решения вопросов с документами в Петербург из Швеции прилетела младшая сестра Григория Елена.

Ученый, который десять лет прожил с ней в питерской квартире, от горя неделями не выходит из дома говорится в публикации

Перельман и раньше вел затворнический образ жизни. Ранее журналистам удалось узнать от соседей и продавцов ближайших магазинов, что он лишь изредка выходит из квартиры, чтобы купить продукты.

Математик, известный тем, что решил одну из семи задач тысячелетия и отказался от миллиона долларов, уже много лет живет затворником в самом обычном доме практически на окраине Петербурга – в районе Купчино. В середине июня ему исполнилось 60 лет.