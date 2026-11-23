Миляев: маткапитал для студентов Тульской области появится в 2027 году

Маткапитал для студентов появится в Тульской области в 2027 году Миляев: маткапитал для студентов Тульской области появится в 2027 году

Москва23 ноя Вести.С 2027 года в Тульской области появится региональный материнский капитал для студенческих семей, решение об этом уже принято, сообщил в интервью ИС "Вести" губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, в регионе действует порядка 60 мер поддержки демографии.

Мы приняли для себя решение о том, что мы со следующего года вводим ... региональный материнский капитал для студенческих семей сообщил Миляев

С этого года в Тульской области, как напомнил губернатор, действует региональная ипотека по сниженным ставкам – "Ипотека для семейного счастья".

Ранее Дмитрий Миляев рассказывал, что предприятия в Тульской области выплачивают сотрудникам 500 тысяч рублей за рождение первого ребенка.