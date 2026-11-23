Москва23 нояВести.С 2027 года в Тульской области появится региональный материнский капитал для студенческих семей, решение об этом уже принято, сообщил в интервью ИС "Вести" губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его словам, в регионе действует порядка 60 мер поддержки демографии.
Мы приняли для себя решение о том, что мы со следующего года вводим ... региональный материнский капитал для студенческих семейсообщил Миляев
С этого года в Тульской области, как напомнил губернатор, действует региональная ипотека по сниженным ставкам – "Ипотека для семейного счастья".
Ранее Дмитрий Миляев рассказывал, что предприятия в Тульской области выплачивают сотрудникам 500 тысяч рублей за рождение первого ребенка.