Москва22 сенВести.Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка ввели 15 российских регионов. Об этом свидетельствуют законы и нормативные акты субъектов, которые проанализировало РИА Новости.
Ранее правительство включило выплату для студентов в программу улучшения демографии в регионах.
При рождении ребенка в студенческой семье предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей и более. Она предоставляется родителям в возрасте до 35 лет, которые проходят обучение по программам среднего профессионального или высшего образования.
В 2026 году выплаты в размере 200 тысяч рублей для таких семей установили Адыгея, Марий Эл, Ставропольский край, Владимирская, Курская, Магаданская, Новгородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская области и Санкт-Петербургговорится в сообщении
Самая большая выплата в размере 345 тысяч рублей за каждого ребенка установлена в Калининградской области.
В правительстве считают, что улучшить демографические показатели возможно, если создать благоприятные условия для студенческих семей. Комплекс мер (государственных и региональных) стимулирует рождение детей в период обучения.