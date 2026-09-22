Студенческие семьи могут получить 200 тыс. рублей за рождение ребенка

В 15 регионах РФ установлены выплаты студенческим семьям за рождение ребенка Студенческие семьи могут получить 200 тыс. рублей за рождение ребенка

Москва22 сен Вести.Единовременные выплаты студенческим семьям за рождение ребенка ввели 15 российских регионов. Об этом свидетельствуют законы и нормативные акты субъектов, которые проанализировало РИА Новости.

Ранее правительство включило выплату для студентов в программу улучшения демографии в регионах.

При рождении ребенка в студенческой семье предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей и более. Она предоставляется родителям в возрасте до 35 лет, которые проходят обучение по программам среднего профессионального или высшего образования.

В 2026 году выплаты в размере 200 тысяч рублей для таких семей установили Адыгея, Марий Эл, Ставропольский край, Владимирская, Курская, Магаданская, Новгородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская области и Санкт-Петербург говорится в сообщении

Самая большая выплата в размере 345 тысяч рублей за каждого ребенка установлена в Калининградской области.

В правительстве считают, что улучшить демографические показатели возможно, если создать благоприятные условия для студенческих семей. Комплекс мер (государственных и региональных) стимулирует рождение детей в период обучения.