Губернатор Миляев: в Тульской области увеличилось число мам в возрасте до 24 лет

В Тульской области выросло число мам до 24 лет Губернатор Миляев: в Тульской области увеличилось число мам в возрасте до 24 лет

Москва23 ноя Вести.В Тульской области выросло число мам в возрасте до 24 лет, увеличилось и число появлений третьего ребенка у мам до 29 лет. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он выразил надежду, что такая положительная динамика сохранится в регионе.

У нас увеличилось количество рождений в возрасте мам до 24 лет, увеличилось количество третьих рождений в возрасте мам до 29 лет. И, конечно, рассчитываем на то, что эта динамика будет сохраняться, потому что вопрос демографии для Тульской области, откровенно говоря, очень тяжелый и актуальный отметил Миляев

Ранее Миляев сообщил о введении с 2027 года регионального материнского капитала для студенческих семей.