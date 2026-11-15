Мавритания выдворяет рыболовецкие суда ЕС из своих вод AFP: Мавритания лишила рыболовецкий флот ЕС доступа к своим водам

Москва15 ноя Вести.Береговая охрана Мавритании заявила, что все рыболовецкие суда Европейского союза (ЕС) должны покинуть территориальные воды страны, поскольку в ночь на воскресенье, 15 ноября, истек срок действия двустороннего соглашения об устойчивом рыболовстве. Об этом сообщает агентство AFP.

Действующее соглашение об устойчивом рыболовстве истекло в полночь [15 ноября], и все европейские суда должны покинуть рыболовные воды страны цитирует агентство заявление береговой охраны Мавритании

По информации неназванных источников агентства, ЕС заблаговременно предупредил государства-члены об истечении срока действия соглашения. Переговоры о продлении соглашения ведутся, но достичь консенсуса сторонам пока не удалось.

Соглашение, предоставлявшее европейским рыболовецким судам доступ в территориальные воды Мавритании, оценивалось примерно в 57,5 млн евро в год.

Мавритания, которая находится в Западной Африке и имеет выход к Атлантическому океану, является одним из самых богатых рыбопромысловых районов мира. Экспорт рыбы занимает важное место в экономике страны.

Ранее стало известно, что ключевую роль в решении Исландии отказаться от вступления в ЕС сыграла рыболовная отрасль.