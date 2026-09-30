Молдавия вышла еще из одного соглашения с СНГ Молдавия отказалась от соглашения СНГ по безопасности транспорта

Москва30 сен Вести.Правительство Молдавии денонсировало соглашение с Содружеством Независимых Государств (СНГ) о сотрудничестве в борьбе с преступностью на транспорте. Об этом сообщил премьер-министр страны Василий Тофан, его слова передает РИА Новости.

Документ был подписан главами правительств стран СНГ в Астане 15 сентября 2004 года. 30 сентября кабмин Молдавии рассмотрел вопрос о выходе из соглашения. Проект постановления представила глава МВД Даниела Мисаил-Никитин. Она пояснила, что сейчас у республики есть новые и более эффективные механизмы обмена информацией и взаимодействия, в том числе через Интерпол и Европол.

Голосуем, коллеги сказал Тофан на заседании

Все министры поддержали денонсацию соглашения.

После одобрения решения правительством МИД Молдавии должен уведомить Исполнительный комитет СНГ о денонсации документа. Постановление вступит в силу со дня публикации в "Официальном вестнике" республики.

В мае 2026 года Исполком СНГ получил уведомление от Молдавии о выходе из ряда ключевых соглашений. Как сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев, Молдавии при выходе из СНГ будет выставлен счет по задолженности за неуплату взносов в единый бюджет организации на протяжении нескольких лет.