Москва5 сенВести.Высокая пожарная опасность прогнозируется в центральной части Сахалина в ближайшие дни. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
По информации Сахалинского управления Росгидромета, 6-7 сентября на территории Смирныховского МО прогнозируется 4 класс пожарной опасностиуточнила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Спасатели напоминают жителям района соблюдать простые правила: не бросать в лесу горящие спички и окурки, не разводить костры в густых зарослях, а также не выжигать сухую траву на лесных полянах.