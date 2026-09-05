МЧС: пожарная опасность 4-го класса прогнозируется в центральной части Сахалина Высокая пожарная опасность прогнозируется в центральной части Сахалина

Москва5 сен Вести.Высокая пожарная опасность прогнозируется в центральной части Сахалина в ближайшие дни. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

По информации Сахалинского управления Росгидромета, 6-7 сентября на территории Смирныховского МО прогнозируется 4 класс пожарной опасности уточнила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Спасатели напоминают жителям района соблюдать простые правила: не бросать в лесу горящие спички и окурки, не разводить костры в густых зарослях, а также не выжигать сухую траву на лесных полянах.