Меч самурая обнаружили в посылке новосибирские таможенники Новосибирские таможенники обнаружили в посылке меч самурая

Москва20 ноя Вести.Сотрудники Новосибирской таможни обнаружили при контроле иностранных товаров, доставляемых экспресс-грузами, катану - японский меч. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Оружие по типу японского меча весом почти 1 кг с металлическим клинком длиной 72,5 см заказал через маркетплейс из Китая житель города Бийска. Содержимое экспресс-груза изъяли и направили на таможенную экспертизу… говорится в сообщении

Выяснилось, что это клинковое холодное оружие колюще-режущего и рубяще-режущего действий, запрещенное к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС.

В отношении заказчика меча возбуждено дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении установленных запретов и ограничений на ввоз товара. Мужчине грозит штраф.