Сахалинец оштрафован за занижение стоимости морского ежа на экспорт в Японию Суд крупно оштрафовал сахалинца за занижение стоимости морского ежа на экспорт

Москва4 ноя Вести.На Сахалине директор рыбодобывающей компании, который занизил стоимость серого морского ежа при продаже в Японию, по решению суда оштрафован на 350 тыс. рублей с конфискацией еще более 20 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что в 2024 году мужчина на посту директора компании организовал вывоз в Японию 69 т живого серого морского ежа. При оформлении груза в таможенных декларациях были указаны недостоверные сведения о стоимости продукции.

Суд признал сахалинца виновным и назначил ему штраф в размере 350 тыс. рублей. Кроме того, у него конфисковали более 20 млн рублей - сумму, эквивалентную рыночной стоимости незаконно вывезенного морского ежа уточняется в публикации

Согласно данным прокуратуры, стоимость морского ежа была занижена в три раза.