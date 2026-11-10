Мединский: надеемся, переговоры в Абу-Даби позволят продвинуться на пути к миру

Мединский: надеюсь, встреча в Абу-Даби позволит приблизиться на пути к миру Мединский: надеемся, переговоры в Абу-Даби позволят продвинуться на пути к миру

Москва10 ноя Вести.Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил надежду, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби позволит приблизиться на пути к миру на Украине.

Он также поблагодарил американских партнеров за посредничество в переговорах.

Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе … позволит нам продвинуться на пути к миру сказал Мединский на встрече в ОАЭ

Глава российской делегации подчеркнул, что работа будет проведена в интересах народов России и Украины.

Трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби начались 10 ноября и продлятся два дня. Стороны должны обсудить ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование при этом будет лишь одним из пунктов дискуссии.