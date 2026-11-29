Мединский напомнил о подвиге Зои Космодемьянской в 85-ю годовщину казни Мединский почтил память Зои Космодемьянской в годовщину ее гибели

Москва29 ноя Вести.Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский напомнил о подвиге партизанки Зои Космодемьянской. Памятная дата связана с 85-летием со дня ее казни.

Осенью 1941 года, в период тяжелых боев за Москву, разведчики-диверсанты части особого назначения № 9903 выполняли задания в тылу немецко-фашистских войск. В их числе была 18-летняя Зоя Космодемьянская. При выполнении боевого задания девушка попала в плен. В подмосковной деревне Петрищево 29 ноября 1941 года разведчица, не предав товарищей под пытками, приняла героическую смерть.

В своем канале на платформе MAX Мединский опубликовал фотографии памятника Космодемьянской на Новодевичьем кладбище, стелы на месте казни в Петрищево, а также дома, в котором она провела последнюю ночь перед смертью. Этот дом был восстановлен Российским военно-историческим обществом в 2016 году. В 2020 году к 75-летию Победы при участии РВИО в Петрищево открылся музейный комплекс "Зоя".

Кроме того, Мединский привел две цитаты из очерка военного корреспондента Петра Лидова "Таня", опубликованного в "Правде" 27 января 1942 года, где впервые был описан подвиг Космодемьянской. Одна из цитат принадлежит самой разведчице.

Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас 200 миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен, все равно победа будет за нами! Вам отомстят за меня сказала Космодемьянская перед казнью

Шестнадцатого февраля 1942 года Зое Космодемьянской посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Она стала первой женщиной, удостоенной этого звания в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Мединский отметил, что правда о подвиге 28 панфиловцев давно восстановлена, в последние годы отношение к прошлому страны стало более искренним и правдивым.