На 101 году скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мазятова из Люберец

В Подмосковье в возрасте 100 лет скончалась ветеран Великой Отечественной войны На 101 году скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мазятова из Люберец

Москва2 окт Вести.Не стало ветерана Великой Отечественной войны из подмосковных Люберец Адельфины Михайловны Мазятовой, ей было сто лет, сообщается на официальном сайте администрации округа.

На 101-м году ушла из жизни Адельфина Михайловна Мазятова - ветеран Великой Отечественной войны, Почетный житель города Дзержинского говорится в сообщении

Адельфина Михайловна родилась 31 декабря 1925 года в Севастополе. В июле 1941 года ушла добровольцем на фронт. Воевала связистом и наводчиком миномета под Андреаполем, Ржевом и Вязьмой, защищала Москву. С 1944 года несла службу в войсках НКВД, участвуя в охране Охтинского порохового завода в блокадном Ленинграде. Здесь же встретила и Великую Победу.

Дважды была ранена. Имеет многочисленные награды.

Ранее сообщалось, что Адельфина Михайловна Мазятова проголосовала на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы на избирательном участке в Дзержинском городского округа Люберцы.