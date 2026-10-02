Москва2 октВести.Не стало ветерана Великой Отечественной войны из подмосковных Люберец Адельфины Михайловны Мазятовой, ей было сто лет, сообщается на официальном сайте администрации округа.
На 101-м году ушла из жизни Адельфина Михайловна Мазятова - ветеран Великой Отечественной войны, Почетный житель города Дзержинскогоговорится в сообщении
Адельфина Михайловна родилась 31 декабря 1925 года в Севастополе. В июле 1941 года ушла добровольцем на фронт. Воевала связистом и наводчиком миномета под Андреаполем, Ржевом и Вязьмой, защищала Москву. С 1944 года несла службу в войсках НКВД, участвуя в охране Охтинского порохового завода в блокадном Ленинграде. Здесь же встретила и Великую Победу.
Дважды была ранена. Имеет многочисленные награды.
Ранее сообщалось, что Адельфина Михайловна Мазятова проголосовала на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы на избирательном участке в Дзержинском городского округа Люберцы.