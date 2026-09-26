Памятник партизанскому отряду "Родина" открыли во французском Тиле Посольство РФ открыло памятник партизанскому отряду "Родина" во Франции

Москва26 сен Вести.Посольства России и Белоруссии провели во французском городе Тиль церемонию открытия памятника советскому женскому партизанскому отряду "Родина", заявил агентству РИА Новости временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин.

Участники церемонии возложили к мемориалу цветы и отдали долг памяти членам отряда. Церемония, по словам дипломата, прошла в спокойной и праздничной обстановке.

Сегодня, 26 сентября, нашим посольством совместно с коллегами из посольства Белоруссии с участием скульпторов, потомков участниц Сопротивления и неравнодушных граждан была проведена торжественная церемония у мемориала, посвященного советскому женскому партизанскому отряду "Родина" сказал Зезюлин

Ранее власти города Тиль отменили официальную церемонию открытия памятника "Родине", которая планировалась 27 сентября. Зезюлин отметил, что вопросы о причинах этого решения лучше задавать французским властям.

Женский партизанский отряд "Родина" воевал на территории Франции в годы Второй мировой войны. Он был сформирован из 37 советских женщин-узниц нацистского концлагеря Эрувиль около Тиля. 8 мая 1944 года они совершили дерзкий побег из-за колючей проволоки и присоединились к рядам французского Сопротивления как отдельный партизанский отряд.