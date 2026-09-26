Во Франции отменили открытие памятника советским женщинам-партизанам Во Франции отменили открытие памятника женщинам-партизанам из отряда "Родина"

Москва26 сен Вести.Власти города Тиль на северо-востоке Франции отменили церемонию открытия памятника советскому женскому партизанскому отряду "Родина", которая планировалась 27 сентября. Об этом РИА Новости сообщил временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин.

Вопросы о причинах отмены церемонии, планировавшейся на 27 сентября, лучше задавать французским властям сказал Зезюлин

Женский партизанский отряд "Родина" воевал на территории Франции в годы Второй мировой войны. Он был сформирован из 37 советских женщин-узниц нацистского концлагеря Эрувиль около французского города Тиль. 8 мая 1944 года они совершили дерзкий побег из-за колючей проволоки и присоединились к рядам французского Сопротивления как отдельный партизанский отряд.