Москва6 ноя Вести.Ликвидация опытной женщины–снайпера ВСУ, за которой велась охота, помогла спасти жизни многих российских солдат. Об этом ИС "Вести" сообщил боец группировки войск "Запад" с позывным Крест, вернувшийся с передовой.

По его словам, штурмовики идут вперед только после массированной артподготовки.

Работала снайперша. Два дня за ней охотились, знали, где примерно она работает. На третий день она выходила на позицию, под блиндажом у нее была "норка". Устранили ее. Тем самым спасли многим ребятам жизнь рассказал Крест

Ранее командир штурмового подразделения 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" Андрей Шкуренко рассказал, как соорудил макет собственного трупа, который помог ему выжить при атаке более 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).