Москва19 авг Вести.Перечень должностей, которые могут занимать медсестры и фельдшеры, расширен, сообщил ТАСС со ссылкой на документы Минздрава РФ.

Так, для медсестер и фельдшеров стали доступны должности заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. Если человек имеет образование по лабораторной диагностике, он может стать главным лаборантом. Также предусмотрена возможность занять пост медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры отметили в агентстве

Кроме того, главный фельдшер получит право управлять сестринской деятельностью, если получил степень бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению.

Изменения начнут действовать с 1 сентября.