Медведь, растерзавший на Алтае сотрудницу МЧС, имел патологию мозга У медведя, загрызшего туристку на Алтае, нашли патологию мозга

Москва8 окт Вести.Специалисты нашли патологию мозга у медведя, который в августе этого года растерзал на Алтае 29-летнюю туристку из Новосибирска. Об этом пишет Сиб.фм со ссылкой на Управление по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Минприроды Новосибирской области.

Отмечается, что сразу после отстрела труп хищника направили на экспертизу. Она установила, что у медведя было заболевание мозга.

У нас есть информация, что алтайские специалисты проводили исследование трупа животного. Они и выявили, что медведь был болен сказано в сообщении

Нападение произошло 19 августа. Сотрудница новосибирского МЧС отдыхала в Республике Алтай вместе с женихом. Ночью к палатке пришел медведь, вытащил девушку и растерзал ее. Очевидцы пытались помочь туристке, но отбить ее у хищника не смогли.