В Забайкалье мужчина перепутал медведя с человеком и попросил у него закурить

Медведь убежал в лес от жителя Забайкалья, попросившего у него закурить В Забайкалье мужчина перепутал медведя с человеком и попросил у него закурить

Москва14 ноя Вести.Житель Забайкалья принял медведя за человека и попросил у него закурить, передает РИА Новости со ссылкой на Владимира – сына мужчины, пережившего встречу с хищником.

По его словам, это произошло, когда отец пошел с друзьями в лес за кедровыми шишками.

К вечеру он уже устал и сквозь тучи гнуса увидел впереди силуэт.

Вроде невысокий мужик с рюкзаком не спеша идет, чуть покряхтывая. Отец догнал его и попросил закурить, хлопнув по рюкзаку, но вместо ткани ощутил под рукой шерсть. Оба заорали: медведь тоже громко голос подал говорится в публикации

Отец собеседника агентства бросился на бивак за ружьем, но когда вернулся обратно, хищника уже не было, а в том месте, где повстречался медведь, были только разорванный рюкзак и оставленные им после съеденных орехов "следы".

Мужчина предположил, что медведь пытался освободиться от непереваренной пищи, потому шел и кряхтел. Владимир также уточнил, что эта история произошла давно, отмечается в публикации.