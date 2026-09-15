Москва15 сенВести.Медведь проник на базу к российским биатлонистам в Сочи.
Как сообщает Sport Baza, хищник пробрался к спортсменам группы Шашилова, которые приехали на сборы.
Мишка заглянул в домик и сразу вышел, не найдя ничего интересногосказано в публикации
Одна из спортсменок сразу узнала косолапого. По ее словам, зверь уже заходил "в гости" несколько месяцев назад, да и просто частенько наблюдает за тренировками в горах.
По данным канала, лыжники нередко видят медведей во время тренировок - животные выходят из леса и ищут еду в мусорных баках.