Медведь проник в дом биатлонистов в Сочи

Медведь забрался в дом к российским биатлонистам на базе в Сочи Медведь проник в дом биатлонистов в Сочи

Москва15 сен Вести.Медведь проник на базу к российским биатлонистам в Сочи.

Как сообщает Sport Baza, хищник пробрался к спортсменам группы Шашилова, которые приехали на сборы.

Мишка заглянул в домик и сразу вышел, не найдя ничего интересного сказано в публикации

Одна из спортсменок сразу узнала косолапого. По ее словам, зверь уже заходил "в гости" несколько месяцев назад, да и просто частенько наблюдает за тренировками в горах.

По данным канала, лыжники нередко видят медведей во время тренировок - животные выходят из леса и ищут еду в мусорных баках.