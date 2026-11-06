Медведев напомнил Japan Tobacco о вреде курения после передачи их активов в РФ Медведев напомнил о вреде курения, комментируя падение акций Japan Tobacco

Москва6 ноя Вести.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил о вреде курения, комментируя рекордное падение акций Japan Tobacco на бирже.

Как сообщалось, министерство иностранных дел Японии выразило протест России в связи с передачей под внешнее управление российских активов международного табачного конгломерата Japan Tobacco Inc. (JTI).

Акции просели на рекордные 19,3%, после того как российские активы были помещены под временное управление российской компании, согласно указу президента России написал Медведев в соцсети Х

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым передал во временное управление АО "Промышленные активы" доли JTI в российских производствах. Под временное управление, в частности, передаются доли в "Донском табаке", "Переславль-табаке", "JTI Елец" и "Крес Нева".

25 апреля 2023 года Путин подписал указ "О временном управлении некоторым имуществом". Документ ввел механизм временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав собственности российских владельцев за рубежом. В сентябре 2026 года во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент" перешли активы швейцарской Nestle, а также французских FM Logistic, Auchan и "Лемана про" (ранее - Leroy Merlin).