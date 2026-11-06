Япония выразила РФ протест из-за передачи активов JTI во временное управление МИД Японии выразил России протест из-за решения по российским активам JTI

Москва6 ноя Вести.Министерство иностранных дел Японии выразило протест России в связи с передачей под внешнее управление российских активов международного табачного конгломерата Japan Tobacco Inc. (JTI). Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Министерства финансов страны Сацуки Катаяма.

Мы уже выразили протест российскому правительству по дипломатическим и другим каналам сказала министр, которую цитирует Nikkei

Она добавила, что японские власти призвали Москву отменить соответствующее решение.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым передал во временное управление АО "Промышленные активы" доли JTI в российских производствах. Под временное управление, в частности, передаются доли в "Донском табаке", "Переславль-табаке", "JTI Елец" и "Крес Нева".