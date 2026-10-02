Япония внесла в санкционный список 33 компании и девять физлиц из РФ

Япония ввела новые санкции против России Япония внесла в санкционный список 33 компании и девять физлиц из РФ

Москва2 окт Вести.Япония ввела новые санкции против России. В перечень попали 33 компании и девять физлиц из РФ, в числе которых гендиректор "ВНИИР-прогресс" Владислав Костин и заместитель главы Ростеха Дмитрий Леликов

Также в санкционные списки Японии также вошли четыре компании из Турции и ОАЭ, уточнил ТАСС.

Кроме того, вводятся ограничения в отношении 35 судов, которые, как считают в Токио, связаны с Россией.

Помимо этого, в санкционный перечень Японии вошли "Военторг", "ВНИИР-Прогресс", "Алабуга Девелопмент", "Алабуга Машинери", "Уралвагонзавод".