Япония может ввести новые санкции против России: что в списке мер Yomiuri: Токио рассматривает новые санкции против России и теневого флота

Москва2 окт Вести.Японское правительство изучает возможность ввести очередной пакет ограничений против России. Об этом написала газета Yomiuri со ссылкой на источники в кабинете министров страны.

По сведениям издания, Токио может присоединиться к странам Евросоюза, наращивающим в последнее время санкционное давление на Москву, а среди вероятных целей мер называются суда так называемого теневого флота. Помимо судов теневого флота, японские власти обсуждают расширение экспортных ограничений и усиление контроля за поставками.

Обсуждение новых мер увязывается в том числе с недавней поездкой президента России на остров Итуруп, на которую в Токио отреагировали крайне остро. Посол РФ в Токио Николай Ноздрев назвал реакцию японской стороны необоснованным демаршем и разъяснил главе японского внешнеполитического ведомства, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России.

В предыдущий раз кабинет министров Японии вводил санкции против России 12 сентября 2025 года, когда правительство возглавлял Сигэру Исиба. При нынешнем премьере Санаэ Такаити подобные меры не принимались.

Между тем два отдельных опроса общественного мнения, которые провели крупнейшие японские СМИ в конце августа и в сентябре, показали: большинство жителей страны в отношениях с Москвой выступают за диалог, а не за ограничения. В ходе исследования консервативной газеты "Санкэй" и телеканала "Фудзи", как и в опросе газеты "Никкэй", более половины респондентов заявили, что правительству следует занять более гибкую позицию в отношении РФ и призывать к диалогу, а не ужесточать санкции в контексте ситуации вокруг южной части Курильских островов.

С 2022 года японские власти приняли несколько пакетов санкций против России, что привело к существенному свертыванию двусторонних связей. Посол РФ в Токио Николай Ноздрев отмечал, что отношения деградировали до беспрецедентно низкого уровня из-за враждебной политики Японии, а условием для их восстановления и налаживания межгосударственных контактов является отказ Токио от недружественного курса. Ранее Владимир Путин говорил, что Россию беспокоят планы милитаризации Японии, однако Москва настроена на сотрудничество с Токио.

Накануне президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в способности России и Японии преодолеть нынешние сложности в двусторонних отношениях, сделав их снова "хорошими и добрососедскими". По словам главы государства, российская сторона за последние 2,5 года свой подход к Японии не меняла, а вот встречный подход к ней самой за это время поменялся.