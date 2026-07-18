Москва18 июлВести.Министерство иностранных дел Японии готовится с августа возобновить программу кратковременных стажировок студентов в России, которая была прервана в рамках антироссийских санкций. Об этом сообщает газета Asahi.
При этом, отмечается в публикации, Токио намерен продолжить курс на сохранение санкционной политики в отношении РФ.
Японские власти приняли решение отказаться от от культурных и гуманитарных обменов с Россией на правительственном уровне в 2022 году. При этом направление студентов на стажировки в РФ прекратилось еще во время вспышки коронавируса в 2020 году.