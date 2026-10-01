Путин надеется на хорошие и добрососедские отношения с Японией в будущем

Путин считает, что отношения РФ и Японии будут "хорошими и добрососедскими" Путин надеется на хорошие и добрососедские отношения с Японией в будущем

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос представителя японского "Фонда мира Сосакава" на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что видит будущее российско-японских отношений хорошими, добрососедскими и наполненными конкретным содержанием.

Вопрос японского гостя был предварен напоминанием о том, что в середине августа Владимир Путин впервые посетил остров Итуруп и вновь подтвердил позицию России относительно суверенитета над этими островами. Также он напомнил, что два года назад на Валдайском форуме Путин называл Японию естественным партнером и говорил о готовности строить отношения с прицелом на пять и пятьдесят лет.

Сам представитель фонда сообщил, что в конце августа побывал на Сахалине, где общался с представителями правительства области и сотрудниками научно-исследовательской лаборатории, занимающимися морскими исследованиями. По его словам, он вновь убедился, что между Японией и Россией сохраняется огромный потенциал для сотрудничества — в разработке природных ресурсов, охране морской среды, науке и развитии Северного морского пути.

Я вижу российско-Японские отношения хорошими, добрососедскими и наполненными конкретным содержанием, о которых, о котором вы сейчас сказали: экономика, экология, совместные научные исследования и так далее ответил глава государства

Путин напомнил, что два года назад на Валдайском форуме уже упоминал Японию как естественного партнёра и говорил о готовности строить отношения с прицелом на пять и пятьдесят лет. По его словам, с тех пор подходы России к Японии не изменились, однако изменилось отношение Токио к Москве.

Не мы же ввели санкции в отношении Японии. Это Япония ввела санкции в отношении Российской Федерации. Более того, мы слышим и достаточно жесткие заявления со стороны некоторых японских руководителей первого ранга. Мы же себе ничего подобного не позволяли, не делали этого отметил он

При этом президент подчеркнул, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Японией. В то же время он не скрыл обеспокоенности планами милитаризации Японии и политикой создания военно-политических блоков в регионе.

Глава государства выразил надежду, что после преодоления нынешних трудностей отношения между странами станут добрососедскими и взаимовыгодными.

Повторяю еще раз, как добрососедские и взаимовыгодные и у нас есть области, которые представляют взаимный интерес заключил он

Путин также отметил, что ряд крупных японских компаний, несмотря на сложности, продолжают проявлять интерес к работе в России.