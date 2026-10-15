Медведев назвал исторической победу "Единой России" на выборах в Госдуму Медведев: победа "Единой России" на выборах в ГД стала исторической

Москва15 окт Вести."Единая Россия" на прошедших думских выборах одержала историческую победу, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на заседании федерального совета первичных отделений партии.

Важнейший итог нашей с вами совместной работы - это историческая победа "Единой России" на состоявшихся выборах в Государственную думу. Аплодисменты всем, кто принимал участие в этом сказал он

По итогам выборов в Госдуму "Единая Россия" взяла 349 мандатов, 140 из которых по федеральному округу и 209 - по одномандатным округам.