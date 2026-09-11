Москва11 сен Вести.Россия неминуемо уничтожит военную машину противника. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

На видео, опубликованном в канале Медведева в MAX, политик подчеркнул, что политический режим на Украине "уйдет в небытие".

Понятно, мы раздавим эту гадину, и она будет уничтожена сказал Медведев

Он уточнил, что имеет в виду военную машину противника.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на трехсторонние переговоры по украинскому вопросу в обозримом будущем. Однако, по его словам, прогнозировать результаты сложно из-за ежедневно ухудшающейся обстановки для украинской армии.