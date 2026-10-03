Медведев предупредил Ереван об угрозе превращения в "новую Украину" Медведев: самая страшная угроза для Армении — стать новой Украиной

Москва3 окт Вести.В интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выбранный нынешним руководством Армении вектор развития не приведет ни к чему хорошему.

Наибольшую опасность для республики он видит в ее превращении в новую Украину.

Нынешнее армянское руководство посчитало правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, - ее превращение в новую Украину отметил он

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук подчеркнул, что Россия надеется на продолжение конструктивной работы Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).