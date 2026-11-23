Москва23 нояВести.Города в России и в других государствах имеют схожие проблемы. Об этом ИС "Вести" рассказал мэр Казани Ильсур Метшин на полях международного муниципального форума в Москве.
По его мнению, проведение обсуждения на международной площадке общих проблем приносит пользу.
Очень важно, что такие форумы проводятся. В то время, когда большие правительства не могут сесть за стол переговоров, межмуниципальное сотрудничество очень важно. Перед всеми городами стоят одни и те же задачи: как вывезти мусор, как накормить детей в школах, как сделать улицы светлыми, чистыми, благоустроенными. Поэтому нас объединяют все вне зависимости от того, какая страна в Африке, либо в Латинской Америке. Главное - желание сделать наши города лучше, комфортнее и безопаснее для жизни наших жителейсказал Метшин
Ранее мэр Казани рассказал о предстоящем архитектурно-строительном форуме "Казаныш", который состоится в столице Татарстана 10-11 декабря.