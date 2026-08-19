Мэр польской Гдыни сообщила о покушении: на колесах ее машины открутили болты Мэра польского города Гдыни пытались убить, открутив болты на колесах авто

Москва19 авг Вести.Мэр польского города Гдыни Александра Косиорек заявила в полицию о покушении на нее и семью, сообщив, что злоумышленники открутили болты на двух задних колесах ее автомобиля, сообщает Радио Гданьск со ссылкой на слова мэра.

Косиорек рассказала, что колесо машины отвалилось, когда она ехала вместе с мужем и тремя детьми.

По словам мэра, ранее она получала угрозы в интернете, у нее есть подозрения относительно возможных причастных к покушению, однако раскрывать их имена публично чиновница не стала.

Я надеюсь, что, несмотря на трудности, с которыми, несомненно, столкнется это разбирательство, виновник будет установлен сказала Косиорек

Полиция Гдыни начала сбор доказательств и передала материалы в окружную прокуратуру для дальнейшей оценки. Автомобиль мэра уже осмотрел эксперт.

Александра Косиорек занимает пост мэра Гдыни с 2024 года.