Москва22 ноя Вести.Мэра шведского города Йокмокк Ларса Эрикссона сняли с поста, когда выяснилось, что он снимался в порно под псевдонимом Ханс. Об этом сообщает телеканал SVT.

Журналисты добавляют, что два фильма вышли в прокат, когда Эрикссен как раз руководил городом. По мнению местных властей, такая карьера могла бы стать поводом для шантажа.

Крайне важно, чтобы высокопоставленный руководитель не мог подвергаться шантажу заявил муниципальный советник Роланд Боман

Уточняется, что сначала Эрикссона отстранили от должности 19 октября. Но через неделю он восстановился, хоть и без доступа к кадровым и финансовым решениям. После публикации разоблачения мэра окончательно уволили.

Как стало известно СМИ, Эрикссон работал в порноиндустрии с 2018 года, причем не только снимался, но и продюсировал фильмы, а также распространял контент для взрослых через фейковый аккаунт в соцсети X. Впрочем, сам Эрикксон считает, что ни в чем не виноват.

Учитывая, что это законная, хотя и табуированная деятельность, которая прекратилась более чем за два года до того, как я получил право на работу в муниципальной службе, мне трудно увидеть какие-либо последствия отметил экс-мэр

Он также добавил, что шантажировать его съемками в порно бесполезно.