Механический дракон пролетел над Тауэром в преддверии нового сезона сериала HBO Над лондонским Тауэром пролетел механический дракон из сериала HBO

Москва25 июн Вести.Над лондонским Тауэром был замечен механический дракон, что стало частью масштабной промокампании третьего сезона популярного сериала HBO "Дом Дракона".

Акция прошла в преддверии выхода новых эпизодов фэнтезийной саги.

Телесеть HBO в своем аккаунте в соцсети X прокомментировала зрелище, отметив, что это не птица и не самолет, а дракон Сиракс, парящий в небе Лондона.

По данным британского портала Wales Online, уникальный летательный аппарат весом 13 килограммов был разработан немецкой авиационной компанией Airstage.

Отмечается, что механизм состоит из 23 подвижных частей и поднимается в воздух благодаря специальным лопастям, интегрированным в его конечности. На создание этой детализированной модели ушло три месяца.

Сериал "Дом Дракона" является приквелом к всемирно известной "Игре престолов", оба основаны на фэнтезийных романах американского писателя Джорджа Мартина.

Ранее на фестивале сериалов "Пилот" состоялся показ сериала "Краснов. Новые серии".