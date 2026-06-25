Москва25 июнВести.Над лондонским Тауэром был замечен механический дракон, что стало частью масштабной промокампании третьего сезона популярного сериала HBO "Дом Дракона".

Акция прошла в преддверии выхода новых эпизодов фэнтезийной саги.

Телесеть HBO в своем аккаунте в соцсети X прокомментировала зрелище, отметив, что это не птица и не самолет, а дракон Сиракс, парящий в небе Лондона.

По данным британского портала Wales Online, уникальный летательный аппарат весом 13 килограммов был разработан немецкой авиационной компанией Airstage.

Отмечается, что механизм состоит из 23 подвижных частей и поднимается в воздух благодаря специальным лопастям, интегрированным в его конечности. На создание этой детализированной модели ушло три месяца.

Сериал "Дом Дракона" является приквелом к всемирно известной "Игре престолов", оба основаны на фэнтезийных романах американского писателя Джорджа Мартина.

Ранее на фестивале сериалов "Пилот" состоялся показ сериала "Краснов. Новые серии".