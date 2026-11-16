Москва16 ноя Вести.Экипаж новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А БМ2М "Солнцепек" группировки "Север" высоко оценил скорость машины. Об этом рассказал РИА Новости механик-водитель установки с позывным Север.

Главное преимущество новой машины, которое отметил экипаж, - скорость передвижения. Пуск реактивных снарядов занимает около минуты. Мы должны как быстро приехать, так и быстро уехать с огневой позиции. Скорость здесь наше все отметил механик-водитель

По его словам, во время первого же выезда экипаж высоко оценил ходовые качества машины, созданной на базе танка Т-80, вместо ранее использовавшегося Т-72. Он отметил, что ТОС-1А БМ2М имеет мощные вычислительные комплексы и современную систему наведения, обеспечивающую более точную боевую работу. Кроме того, машина получила новую ходовую часть, на которой размещен пакет направляющих.

Предыдущие версии ТОС-1А создавались на базе танка Т-72 с дизельным двигателем, тогда как новая модификация получила газотурбинный двигатель Т-80 пояснил боец

Механик-водитель также рассказал о маневренности и простоте управления машиной. Он отметил, что эти качества позволяют эффективнее передвигаться в условиях повышенной активности БПЛА противника, как по пересеченной местности, так и по асфальтированным дорогам.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Север" впервые применили модернизированную тяжелую огнеметную систему ТОС-1А БМ2М "Солнцепек" на харьковском направлении.