Москва28 окт Вести.Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М получил ударный потенциал легкого штурмовика, его научили бить высокоточным оружием с лазерным наведением, сообщает Ростех.

Отмечается, что самолет оснастили "умными" боеприпасами. Новое высокоточное оружие можно применять и ночью в любых метеоусловиях благодаря прицельным системам, включая контейнер СОЛТ-130К с тепловизионным, телевизионным и лазерным каналами.

Главный калибр машины – управляемые бомбы со спутниковым и лазерным наведением. …При компактных размерах, сопоставимых с истребителями времен Второй мировой войны, Як-130М способен нести боевую нагрузку до 2,5 тонн. При этом масса самих управляемых бомб может достигать 500 кг говорится в сообщении

Высокую надежность обеспечивает цифровая система автоматического контроля и управления, а нести вооружение позволяют бесфорсажные турбореактивные двигатели АИ-222-25, производимые в Объединенной двигателестроительной корпорации.

Ранее в Ростехе рассказали, что Як-130М обеспечен комплексом активной защиты "Президент-С130", который отстреливает тепловые ловушки и ставит радиоэлектронные помехи.