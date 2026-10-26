Москва26 окт Вести.Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М получил бортовой комплекс активной защиты "Президент-С130", который отстреливает тепловые ловушки и ставит радиоэлектронные помехи, сообщает Ростех в соцсетях.

По данным госкорпорации, третий опытный Як-130М недавно успешно совершил первый полет, первые поставки заказчикам запланированы на 2028 год. Это модернизированный учебно-боевой самолет на базе Як-130.

Самолет оснащен бортовым комплексом "Президент-С130" говорится в сообщении

Отмечается, что комплекс позволяет выявлять автоматически пуски ракет противника, он мгновенно ставит радиоэлектронные помехи и отстреливает специальные ловушки, что обеспечивает нейтрализацию инфракрасных и радиолокационных головок самонаведения.

Согласно информации Ростеха, Як-13-М способен уничтожать наземные и воздушные цели, в том числе тяжелые дроны.

Ранее сообщалось, что "Рособоронэкспорт" разработал новую защиту от беспилотников "Антидроновый купол".