Модернизированный Як-130М встроили в единую боевую сеть Ростех: модернизированный самолет Як-130М встроили в единую боевую сеть

Москва30 окт Вести.Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М получил комплекс связи КСС-130, благодаря чему машину удалось встроить в единую боевую сеть, сообщается в Telegram-канале Ростеха.

Як-130М встроили в единую боевую сеть. Одной из главных новинок модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М нашей ОАК стал новый комплекс связи КСС-130 говорится в публикации

Уточняется, что установленная в самолет система позволит Як-130М передавать тактическую информацию другим бортам и наземным командным пунктам в реальном времени.

Интеграция комплекса также встроит Як-130М в единые контуры управления боевыми действиями, что превратит борт из одиночного игрока в элемент распределенной боевой сети.

Ранее Ростех сообщал, что модернизированный Як-130М получил высокоточное оружие с лазерным наведением.