Конструктор Панков рассказал о преимуществах Су-30СМ в ближнем бою ОКБ Сухого назвало Су-30СМ первым в мире серийным сверхманевренным самолетом

Москва22 ноя Вести.Российский истребитель Су-30СМ стал первым в мире серийным самолетом с режимом сверхманевренности. Об этом в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" рассказал главный конструктор ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха Олег Панков.

По словам специалиста, сверхманевренность позволяет российскому самолету превосходить зарубежные аналоги при выполнении маневров на близкой дистанции.

Сверхманевренность дает возможность иметь преимущество перед любым самолетом в ближнем бою – я имею в виду западным, не российским. Потому что, во-первых, это был первый серийный самолет в мире, который получил режим сверхманевренности сказал Панков

Конструктор пояснил, что при активации этого режима система дистанционного управления координирует работу двигателя и аэродинамических поверхностей самолета. В частности, управляемые сопла и переднее горизонтальное оперение помогают увеличивать скорость разворота и выполнять сложные маневры.

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