Москва20 нояВести.Модернизированная тяжелая огнеметная система ТОС-1А БМ-2М "Солнцепек" получила улучшенную разгонную динамику и повышенную мобильность. Об этом в своем Telegram-канале сообщила госкорпорация "Ростех".
Улучшений удалось добиться за счет перехода на шасси танка Т-80.
Новая версия ТОС на шасси от "летающего" танка Т-80 показывает превосходную разгонную динамику и позволяет бить быстро, а уходить еще быстрееотмечается в заявлении Ростеха
Отмечается, что замена базы танка Т-72 на шасси Т-80 с газотурбинным двигателем позволила модернизировать ходовые качества. Теперь расчет максимально быстро может менять позицию, минимизируя угрозу контрбатарейной борьбы и FPV-дронов противника.
Ранее экипаж новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А БМ2М "Солнцепек" группировки "Север" высоко оценил скорость машины.