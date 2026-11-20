Ростех: новый "Солнцепек" быстро бьет, а уходит еще быстрее

Ростех раскрыл преимущества нового "Солнцепека" на базе Т-80 Ростех: новый "Солнцепек" быстро бьет, а уходит еще быстрее

Москва20 ноя Вести.Модернизированная тяжелая огнеметная система ТОС-1А БМ-2М "Солнцепек" получила улучшенную разгонную динамику и повышенную мобильность. Об этом в своем Telegram-канале сообщила госкорпорация "Ростех".

Улучшений удалось добиться за счет перехода на шасси танка Т-80.

Новая версия ТОС на шасси от "летающего" танка Т-80 показывает превосходную разгонную динамику и позволяет бить быстро, а уходить еще быстрее отмечается в заявлении Ростеха

Отмечается, что замена базы танка Т-72 на шасси Т-80 с газотурбинным двигателем позволила модернизировать ходовые качества. Теперь расчет максимально быстро может менять позицию, минимизируя угрозу контрбатарейной борьбы и FPV-дронов противника.

Ранее экипаж новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А БМ2М "Солнцепек" группировки "Север" высоко оценил скорость машины.