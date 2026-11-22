Ведутся работы по адаптации тяжелой ракеты "воздух-поверхность" под Су-30

Под Су-30 могут адаптировать тяжелую ракету "воздух-поверхность" Ведутся работы по адаптации тяжелой ракеты "воздух-поверхность" под Су-30

Москва22 ноя Вести.Ведутся работы по адаптации тяжелой ракеты "воздух-поверхность" под российский истребитель Су-30. Об этом сообщил главный конструктор ОКБ Сухого (входит в ОАК Ростеха) Олег Панков.

По его словам, произвести доработку конструкции вполне реалистично.

Существуют проработки, и необходимость созрела у заказчика подвесить на самолет тяжелую ракету "воздух-поверхность" или "воздух-корабль" сказал он "Военной приемке" в эфире телеканала "Звезда"

Ранее американское издание The National Interest назвало ВКС РФ сильнейшими в Европе.