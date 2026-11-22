Москва22 нояВести.Ведутся работы по адаптации тяжелой ракеты "воздух-поверхность" под российский истребитель Су-30. Об этом сообщил главный конструктор ОКБ Сухого (входит в ОАК Ростеха) Олег Панков.
По его словам, произвести доработку конструкции вполне реалистично.
Существуют проработки, и необходимость созрела у заказчика подвесить на самолет тяжелую ракету "воздух-поверхность" или "воздух-корабль"сказал он "Военной приемке" в эфире телеканала "Звезда"
Ранее американское издание The National Interest назвало ВКС РФ сильнейшими в Европе.