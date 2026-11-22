Москва22 ноя Вести.Российский истребитель Су-30МКИ в сравнении с американским F-22 Raptor может выполнять фигуры сложнее и зрелищнее. Такое мнение выразил заслуженный летчик-испытатель, шеф-пилот опытно-конструкторского бюро Сухого ОАК (входит в Ростех) Сергей Богдан, комментируя полет Raptor на авиасалоне в Фарнборо. Его слова приводит ТАСС.

В материале отмечается, что Богдан налетал сотни часов на Су-30 практически всех модификаций. Летчик рассказал, что посещал авиасалон в Фарнборо как зритель.

Я... видел, как там летает, допустим, Raptor, сверхманевренный суперсовременный самолет. Я могу сказать, что на тот момент уже летал наш Су-30МКИ, и наш самолет летал намного круче, выполнял эти режимы намного серьезнее и зрелищнее сказал он

Богдан уточнил, что дает оценку тому, что показывают сами американские летчики.