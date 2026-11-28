Мемуары Байдена провалились в продаже по итогам первой недели Мемуары Джо Байдена показали крайне низкие продажи в первую неделю после выхода

Москва28 ноя Вести.Книга воспоминаний экс-президента США Джо Байдена "Обещай мне, Америка" фактически потерпела полное фиаско на книжном рынке. По итогам первой недели продаж, продана всего 21 тысяча экземпляров, хотя автор получил за книгу крупный аванс. Об этом сообщает издание New York Post.

Новая книга Джо Байдена показала ошеломляюще низкие продажи в первую неделю после релиза — ее приобрела всего 21 тысяча человек, несмотря на то что бывший президент получил за свои воспоминания аванс в размере 10 миллионов долларов сказано в публикации

Бывший помощник 46-го президента США в разговоре с New York Post заявил, что книга плохо продается, потому что Джо Байден никому не интересен. Другой собеседник издания предположил, что книгу напечатали только ради внушительного аванса.

Как пишет New York Post, сам Байден, по сути, не принимал участия в кампании по продвижению своей книги. Он подписал контракт с издательством Little, Brown & Co в июле прошлого года, спустя два месяца после того, как у него диагностировали рак простаты с метастазами в кости. За неделю до выхода книги в свет Байден признавался, что из-за болезни ему приходится проводить меньше встреч для обсуждений его мемуаров, чем ему бы хотелось.

Мемуары Байдена поступили в продажу 17 ноября. В своей книге воспоминаний экс-президент США признал, что причиной ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном стало расширение НАТО. Он также перечислил ряд факторов, которые помешали РФ и США в начале XXI века наладить сотрудничество.

В то же время профессиональные рецензенты обнаружили в книге фактические неточности и практически полное отсутствие ретроспективного анализа событий. Так, выяснилось, что Байден забыл упомянуть в книге одного из союзников США.

По данным экспертов, если сравнить объемы продаж "Обещай мне, Америка" с произведениями других американских лидеров, то позиции мемуаров Байдена будут весьма удручающими: миллионный тираж книги Барака Обамы "Земля обетованная" разлетелся за неделю, такое же количество экземпляров воспоминаний Билла Клинтона было продано за две недели.

Ранее стало известно, что в своих мемуарах Байден предупредил о том, что Россию нельзя игнорировать.