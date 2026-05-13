Мерцу на будущих выборах предрекли поражение, как у Стармера Журналист Антонов: Мерц может повторить сценарий Стармера на выборах

Москва13 мая Вести.На муниципальных выборах в Германии для правящей коалиции партий ХДС/ХСС и СДПГ может повториться сценарий британских лейбористов, сообщил журналист Михаил Антонов для ИС "Вести".

Цифры для правящей на федеральном уровне партии ХДС и СДПГ тоже рисуются, мягко говоря, катастрофические. Похлеще, или примерно такие же, как рисовались до муниципальных выборов в Британии Лейбористской партии [Кира] Стармера. Они все вцепились во власть. Стармер тоже говорит, что никуда не уйдет. Посмотрим. Может быть, его своя собственная партия уйдет куда-нибудь. И то же самое может случиться с [Фридрихом] Мерцем полагает он

При этом, подчеркнул Антонов, продолжение срока нынешнего правительства Германии для обычных немцев обернется крупными проблемами.

Честно скажу, для Германии будет тотальной катастрофой, если это правительство просидит еще хотя бы один год. Я надеюсь, что у немцев хватит ума и политической зрелости снести эту шарашкину контору к чертовой матери уже в октябре-ноябре этого года заявил он

Ранее сообщалось, что в верхушке Лейбористской партии в Британии после провальных выборов на муниципальном уровне начался хаос.